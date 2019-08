Conte: "Fiorentina su Politano? Se dovesse partire andrebbe rimpiazzato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Fiorentina insiste per Matteo Politano, ma l'Inter continua a fare muro per l'esterno ex Sassuolo. Ne ha parlato anche oggi in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Cagliari, l'allenatore nerazzurro Antonio Conte: "Se dovesse partire qualcuno, sarà necessario rimpiazzarlo. Dal ragazzo nessun avviso di scontentezza e son contento del suo impegno. Matteo sa benissimo cosa penso di lui e dove lo considero importante".