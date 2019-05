Conte firma, l'addio a Spalletti. In attesa dell'ufficialità, Inter sul mercato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Conte e l'Inter. Domani sarà il giorno dell'ufficialità del nuovo allenatore nerazzurro, oggi quello della separazione da Luciano Spalletti, domani sarà quello dell'inizio di un'avventura. Il tecnico salentino ha già firmato con l'Inter e manca solo l'ufficialità dopo il comunicato su Spalletti degli scorsi minuti. Già definito lo staff: il fratello Gianluca, Stellini, Tous, Vanoli, Bonaiuti. Poi, il mercato. Che ha già preso il via, con Edin Dzeko della Roma bloccato, col placet per l'addio di Mauro Icardi, con l'assalto a Romelu Lukaku del Manchester United per l'eredità, con Nicolò Barella del Cagliari in fase avanzata, con la trattativa per Matteo Darmian del Manchester United e per Danilo del City come alternativa. Nasce la nuova Inter. Un giorno di pazienza. Poi sarà ufficiale.