Conte: "Getafe importante per l'Inter, non per me. Siamo tutti sulla stessa barca: noi, non io"

La sfida al Getafe è importante per il futuro di Antonio Conte? Protagonista in conferenza stampa alla vigilia della gara, il tecnico dell'Inter risponde così: "Non conta se è importante per me. È una competizione importante per l'Inter, per tutti. Parliamo sempre per il bene dell'Inter, siamo sotto una sola bandiera, parliamo col noi e non con l'io. Dovremo cercare di essere bravi e non avere rimpianti. Non sappiamo dove dare il massimo ci porterà, l'importante sarà non avere rimpianti e dare tutto come accaduto in stagione".

