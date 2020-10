Conte glissa su Juve-Napoli: "Io faccio il mio mestiere, le decisioni le prendono altri"

Juventus-Napoli, in programma stasera, non si giocherà e creerà probabilmente un precedente molto pericoloso per il regolare svolgimento del campionato. Antonio Conte però non ha voluto rilasciare dichiarazioni particolari sulla vicenda, limitandosi a dire: "Sinceramente ci sono persone competenti ad affrontare situazioni e problemi di questo tipo. Noi pensiamo a fare il nostro mestiere, le decisioni devono essere prese dai dirigenti e dalla Federazione".