Conte guarda anche all'estero. Ipotesi PSG non decolla, occhio al Bayern

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel frattempo, oltre all'ipotesi Inter, Conte aspetta notizie anche dall’estero. Non è un segreto, per esempio, che il Manchester United sarebbe stata la vera prima scelta di Antonio: tutto tramontato dopo la sorprendente conferma di Solskjaer. E l’impressione è che in Premier non si libereranno presto panchine all’altezza. Occhio quindi alla pista tedesca, perché il Bayern ha tutte le caratteristiche per affascinare l’ex c.t. azzurro. Il PSG? Ipotesi che al momento non decolla. L’idea è quella di sposare il progetto giusto entro la prima settimana di maggio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.