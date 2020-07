Conte ha già fatto meglio di Spalletti, ora manca l'ultimo step. I dettagli faranno la differenza

Nella serata in cui ci sarebbe da festeggiare l'aritmetica qualificazione alla Champions League con quattro giornate d'anticipo, l'Inter si ritrova invece a recriminare per un pareggio all'Olimpico che forse sancisce l'addio definitivo al sogno dello Scudetto. Al di là delle immancabili polemiche sugli arbitraggi e quelle - attese - sui calendari, l'impressione è che la squadra di Antonio Conte - più della Lazio - abbia sprecato una grande occasione, se si considerano i passi falsi contro Sassuolo, Bologna ed Hellas. Sette punti che, oggi, avrebbero potuto fare tutta la differenza del mondo.

Il grande lavoro svolto dal tecnico salentino è offuscato da questo e altri dettagli di cui non si potrà non tenere conto, quando si dovrà analizzare la stagione e programmare il futuro. Non si può non partire da Christian Eriksen: dopo l'ottima prova fornita contro la SPAL, il danese è stato di nuovo sacrificato sull'altare dell'equilibrio. Conte gli ha preferito Brozovic, che ha giocato praticamente da trequartista nel 3-4-1-2 disegnato inizialmente, mentre l'ex Tottenham è entrato solo nella ripresa, mostrando un buon piglio ma senza riuscire a essere determinante. Un problema di adattamento a una nuova realtà e a un modulo che esalta gli inserimenti dei centrocampisti e il loro dinamismo, più che la classe fine a sé stessa. Eppure, Conte in passato ha lavorato con grandissimi campioni e sa come inserire il talento in un contesto di squadra, anche se il suo lavoro esalta principalmente i gregari. Quel che è certo è che qualcosa dovrà essere rivista, se si vorrà sfruttare al massimo il potenziale di tutti gli elementi della rosa. E in questo senso, qualche dubbio sulla difesa a tre continua ad insinuarsi: da un lato il rendimento di De Vrij è cresciuto esponenzialmente ed è sbocciato Bastoni; dall'altro, Skriniar continua a fare fatica e Godin è passato da acquisto top a riserva di lusso. Insomma, la strada è tracciata e c'è fiducia nel progetto, ma manca ancora qualcosa per poter competere ad alti livelli, in Italia e in Europa.