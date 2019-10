Conte ha trovato il suo Bonucci. De Vrij è il regista aggiunto dell'Inter

Fonte: dall'inviato a San Siro

Il gol ed il costante martellare di Lautaro Martinez. La rete e più in generale la prestazione di Antonio Candreva. La crescita nel secondo tempo di Nicolò Barella e la partita completa (l’ennesima) di Marcelo Brozovic. Spunti e riflessioni lasciati in dote dalla vittoria, bella e convincente, dell’Inter contro il Borussia Dortmund nella terza giornata di Champions. Ma a queste evidenti (per chi ha visto la partita) affermazioni c’è da aggiungere un altro fattore determinate. Un fattore che ha i connotati orange di Stefan De Vrij, perno centrale della difesa a 3 di Antonio Conte.

Regista aggiunto - Ridurre il compito dell’ex Lazio al ruolo di difensore puro sarebbe però clamorosamente ingiusto. A chi scrive, infatti, la prestazione del centralone classe ’92 ha rubato gli occhi. Senso della posizione, capacità da leader, alta cifra tecnica e soprattutto visione di gioco non comune. Un paragone che regge è quello di Bonucci con la Juventus, per intenderci. Ovvero una delle colonne su cui Conte ha fondato i propri successi bianconeri di qualche anno fa, il perno centrale della BBC. De Vrij infatti dopo l’assist per Lukaku contro il Sassuolo si è ripetuto ieri con Lautaro, recitando a memoria un movimento che non può essere casuale. Anzi. Dietro c’è una preparazione ragionata e i risultati si vedono. Ma oltre all’assist per Lautaro ci sono svariati altri tentativi di giocata non banale. Con Candreva, con Asamoah, con Lukaku. Un crescendo di prestazioni che da inizio stagione non ha avuto fine, tanto che Conte non si è mai privato del suo pensiero calcistico se disponibile. Dopo aver saltato le prime due per infortunio, De Vrij non è più uscito dal campo, giocando sempre titolare e sempre per 90 minuti. E vedendo le ultime due prestazioni, ma non solo, vien facile capirne i motivi.