Conte pazzo di Vidal: "Ci ha portato davvero tanto! Ora è più maturo, posso chiedergli tutto"

La posizione di Vidal resterà quella che vediamo in questo momento o col rientro di Gagliardini può avanzare il raggio d'azione? E' questa una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter che alla vigilia della sfida contro il Parma ha risposto coì: "Io penso che Arturo sia un giocatore che ha raggiunto una maturazione importante, ha avuto grandissime esperienze e da quando l'ho avuto io la prima volta è molto più maturo e responsabilizzato, posso chiedergli praticamente tutto. Vedendo le caratteristiche dei nostri centrocampisti si può notare che in tanti hanno caratteristiche più offensive che difensive e per questo chiedo a lui di occupare una posizione più strategica in mezzo al campo. Sono davvero contento sia arrivato, ci ha portato tanto: esperienza, cattiveria, personalità. Finora l'ho fatto giocare sempre, anche se veniva da un periodo di inattività, e lui ha risposto alla grande e se c'è la possibilità di dargli un attimo di respiro c'è da darlo, perché altrimenti si rischia di sovraccaricarlo".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Antonio Conte