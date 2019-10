Conte, il video in cui si lamenta del calendario: "4° match in 9 giorni"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte dopo la gara contro il Brescia ha voluto guardare esclusivamente al bicchiere mezzo pieno. L'allenatore dell'Inter ha attaccato la Lega per il modo in cui ha stilato il calendario: "E' una vittoria molto importante perché sfido chiunque a venire a Brescia e a giocare la quarta partita in nove giorni. L'abbiamo fatto con gli stessi giocatori e siamo riusciti a portare a casa i tre punti in una situazione non semplice. Anche questo fa parte del processo di crescita, ho chiesto alla squadra una prova di maturità e ci sono riusciti. Parlare oggi del secondo tempo e della prestazione mi sembra riduttivo, inopportuno. Vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto non va bene, a volte bisogna vederlo anche mezzo pieno. Io già sono uno che vede sempre la cosa negativa ma in questo caso proprio non me la sento di dire qualcosa di negativo nei confronti di questi ragazzi. Detto questo, recuperiamo e dobbiamo prepararci a una trasferta indisiosissima come quella di Bologna e poi quella di Dortmund, sperando di poter recuperare qualcuno". In basso il video.