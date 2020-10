Conte: "Impossibile chiedere di più a Vidal. Gioca sempre perché ora non abbiamo alternative"

"Inevitabile che i rischi sono quelli di incontrare una squadra forte che ha sempre dimostrato questa forza sia in Champions che in Europa League". l tecnico dell'Inter Antonio Conte si presenta ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro lo Shakhtar: "È andata vincere in casa del Real a dimostrazione del fatto che ha una squadra di qualità, molto forte tecnicamente. Sono veloci, bravi a sfruttare gli spazi e le ripartenze. Bisogna fare attenzione. Credo che in semifinale di Europa League abbiamo giocato una partita perfetta, siamo stati molto molto bravi a fare una grande gara, altrimenti non si spiega quel risultato".

Che margini di crescita vedi? Contro il Genoa ti vedevamo parlare anche con Vidal.

"Parlando a Vidal sicuramente chiedergli di più di quello che sta facendo è difficile, sta giocando sempre. Non abbiamo possibilità di rotazioni, speriamo di recuperare presto Gagliardini. Credo che tutte le squadre abbiano margini di miglioramento, il problema è che quest’anno abbiamo poco tempo e negli errori devi cercare di migliorare".