© foto di Federico De Luca

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Che Tempo Che Fa della differenza fra il calcio inglese e quello italiano: "Se devo essere sincero, in Inghilterra apprezzi tanto l'atmosfera intorno alla partita. La gente viene a godersi la partita e lo spettacolo, riconoscono lo sforzo che dai in campo. Un giorno col Chelsea giocammo in casa col Middlesbrough che stava per retrocedere, vincemmo 4-1 e nonostante ciò i tifosi loro applaudirono gli avversari che andarono sotto il loro spicchio di stadio. Fui talmente sorpreso da questa cosa che andai da loro ad applaudire".