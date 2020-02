© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alla vigilia del derby di Milano, c'è spazio anche per il mercato in casa Inter. Così Antonio Conte ha risposto a chi gli chiedeva dei tanti acquisti dall'Inghilterra: "Ho fatto una grande esperienza in Inghilterra, ho conosciuto grandi giocatori. Proveremo a migliorarci grazie a chi è arrivato dalla Premier. Sono molto fortunato, il club lo è perché stiamo parlando di ottimi calciatori. È stata solo una scelta tattica, legata all'intensità e loro, in questo senso, sono ideali per la mia Inter".