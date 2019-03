Conte... in sospeso: gli scenari per Juventus ed Inter

Fonte: Sportitalia

In sospeso tra due rivali. Una situazione probabilmente paradossale, ma che di fatto descrive nella maniera più efficace possibile la condizione professionale che gravita attorno ad Antonio Conte. A margine della sua esperienza al Chelsea, ed a seguito del gran rifiuto opposto con estrema lungimiranza alla proposta autunnale del Real Madrid, il momento del raccolto per il tecnico che ha dato il via al ciclo vincente della Juventus è stato solo posticipato di qualche mese ed entrerà nel vivo a fine campionato. Le soluzioni che si propongono raccontano la rivalità più accesa del nostro movimento calcistico, e si aprono con uno scenario romantico legato ad un possibile ritorno alla Juventus ed un altro ambizioso che mirerebbe a fare dell’Inter la nuova realtà di riferimento per il calcio italiano. L’ipotesi a tinte bianconere si accompagnerebbe ad una ricomposizione delicata di un rapporto che si era consumato in maniera bruciante e passionale, come da tradizione di Conte, e che imporrebbe un atteggiamento diverso al cospetto di Andrea Agnelli rispetto a quello che il tecnico di Lecce sente come più naturalmente suo. Quella nerazzurra comporterebbe invece la presa di coscienza di dover rappresentare l’uomo forte al quale appigliarsi per la costruzione di un ciclo che vada oltre il semplice aspetto legato al rettangolo verde, ma che si allarghi alla necessità di erigere da zero un modello vincente con il supporto di Beppe Marotta. Una sfida a tutti gli effetti, in un senso o nell’altro.