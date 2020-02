vedi letture

Conte indica il primo check point. 4 gare (e un ottavo) per capire dov'è arrivata la sua Inter

"Ci aspetta un ciclo di partite impegnative. Prima della sosta avremo un'idea più chiara su dove siamo e su cosa possiamo fare". Parola firmate Antonio Conte, tecnico dell'Inter cha ha così parlato al termine della sfida vinta contro il Ludogorets. La sosta a cui si riferisce l'allenatore nerazzurro è quella del 29 marzo per le gare delle Nazionali. Uno stop previsto fra circa un mese che l'ex ct ha indicato come primo vero momento per trarre indicazioni e giudizi (seppur sommari e passibili di cambiamenti) sulla stagione.

Non solo il Derby d'Italia - Da qui alla data indicata da Conte ci saranno tante sfide importanti. Restando in tema europeo, il 29 marzo l'Inter avrà già giocato sia l'andata che il ritorno degli ottavi di Europa League. In campionato, invece, dopo la sfida contro la Juventus ci saranno le gare contro Sassuolo, Parma e Brescia. Tre sfide sulla carta abbordabili, per una squadra che ha ambizioni scudettate. E con quelle dichiarazioni, probabilmente, Conte ha voluto richiamare i suoi alla massima concentrazione. Perché dopo la partita contro la Juventus e a prescindere dal risultato, l'allenatore interista ha fatto capire di aspettarsi 9 punti nei 270' che mancheranno alla sosta. E magari pure un ottavo di Europa League superato sulla falsa riga dei sedicesimi. Un disegno non semplicissimo da realizzare ma comunque nelle corde di questa Inter. E a quel punto le idee di Conte su dove sarà arrivata la sua squadra potrebbero essere decisamente più chiare.