Conte-Inter, Bergomi: "Senza dubbio ce l'ha con qualcuno. Vuole stanare la società"

Giuseppe Bergomi, leggenda di casa Inter, ha parlato a Tuttosport di Inter e del caso Antonio Conte. "Quando ascolto Conte, mi sembra di sentire il Trap che diceva che allenare l'Inter era come stare in una centrifuga. Io per un certo verso lo capisco quando dice che non viene valutato bene il suo lavoro, dall'altro credo che voglia stanare la società. Ma l'uscita post Atalanta è stata molto forte, forse troppo. Senza dubbio ce l'ha con determinate persone".