Conte-Inter, i verbi al passato e la sensazione di un addio definitivo

vedi letture

Le parole di Antonio Conte dopo la partita persa contro il Siviglia sembrano, oramai, una pietra tombale per il suo rapporto con l'Inter. Perché dopo le telefonate con Zhang aveva preferito evitare di parlare della situazione, delle sue parole, non a rimangiarsele ma a spegnere l'incendio. Invece oggi, nelle frasi subito la partita, ha sempre parlato al passato. "A tutto c'è un limite", come se in questa annata non ce ne siano stati. Sembra il capitano della nave che, dopo averla traghettata in un mare pericoloso, preferisce prendersi una vacanza. E non di due giorni.

"Con o senza di me" È un'altra frase chiave per capire come probabilmente l'addio è già stato maturato. Solamente una gestione praticamente onnipotente, plenipotenziaria, potrebbe portare Conte a rimanere all'Inter. E anche scovare le talpe dallo spogliatoio o in società. Oppure, più in generale, avere più forza su un mercato che già quest'anno è stato faraonico (anche se lui ha sempre detto di non voler toccare questo aspetto, sarà vero?). Non vincere al primo anno ci sta, ma Conte dà il meglio alla stagione d'esordio.

"Non mi rimangio le parole" sono frasi che sanno ancor più di addio. Perché la tempesta di Bergamo non era stata perfetta, anche se poi Getafe, Bayer e Shakhtar sembrava avessero tolto i problemi e far ritornare il sereno. Non è così. L'Inter è vicinissima a perdere Conte. Come poter ripartire dopo le parole di Bergamo e dopo quelle di stasera? Se l'Inter vuole crescere, probabilmente, deve ringraziare Conte e chiudere qui il progetto.