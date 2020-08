Conte-Inter, il tecnico vuole più poteri. Ma c'è sintonia totale tra Marotta e Ausilio

vedi letture

Antonio Conte, allenatore in rotta con l'Inter, vorrebbe più potere decisionale sul mercato. Una problematica evidenziata già dopo il ko in Champions League contro il Borussia Dortmund, spiega Repubblica oggi in edicola. Il punto è che Beppe Marotta e Piero Ausilio sono in sintonia e dunque starà all'ad mediare e cercare di ricucire i rapporti tra tecnico e club.