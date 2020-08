Conte-Inter, non sarà il tecnico a lasciare: tocca al club decidere. Avanti o maxi esonero?

vedi letture

Repubblica oggi in edicola fa il punto sul futuro di Antonio Conte e spiega che "non sarà lui a lasciare l'Inter". Il messaggio è arrivato ieri, chiaro, via agenzia, e nel caso non dovesse essere possibile andare avanti insieme, dovrà essere la società nerazzurra a farsi eventualmente carico degli stipendi futuri. L'alternativa è trovare una soluzione per la rescissione consensuale senza oneri, strada tentata e fallita però anche dal Chelsea.