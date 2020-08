Conte-Inter, strappo parzialmente ricucito. Il tecnico vuole essere manager all'inglese

La telefonata di ieri tra Steven Zhang e Antonio Conte è servita per stemperare gli animi dopo l'inattesa sfuriata del tecnico salentino al termine della sfida contro l'Atalanta, ma non ha ricucito completamente lo strappo. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, le critiche rivolte da Conte alla società avrebbero superato il limite concesso dal club e avrebbero fatto infuriare Suning, che però non starebbe pensando all'esonero dell'allenatore anche a causa dell'alto stipendio.