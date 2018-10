Conte intrigato da un futuro in rossonero ma ora Gattuso è più saldo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo aver detto no a tutte le proposte estive pur di arrivare in fondo al contenzioso con il Chelsea, adesso Antonio Conte non vede l'ora di tornare a lavorare sul campo e oltre alla Premier League, dove il Manchester United potrebbe chiamarlo in caso di esonero di Mourinho, in Italia lui guarda con interesse al Milan. L'ex ct azzurro non ama iniziare le stagioni in corsa, ma l'eccezione potrebbe essere proprio quella relativa al club rossonero, che lo intriga da tempo. Gattuso per ora ha scacciato il suo fantasma con la vittoria di Reggio Emilia, ma il futuro resta ancora tutto da scrivere.