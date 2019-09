Conte: "Io allenatore da campionato? Spesso si vive di luoghi comuni"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Champions League contro lo Slavia Praga, soffermandosi anche su quelli che sono gli obiettivi in Europa: "Non possiamo porceli. Solo strada facendo vedremo che obiettivi potremo raggiungere, oggi sarebbe insensato farlo. Non poniamoci limiti, è questo quello che ho detto ai ragazzi. Il limite crea degli alibi. Noi cerchiamo di dare il massimo durante le partite, poi col tempo vedremo dove saremo e che situazioni potremo trovare. Ora c'è solo da pedalare".

Conte allenatore da campionato? "Non mi sento di rispondere, spesso si vive di luoghi comuni. Ho giocato 3 Champions, la prima con la Juve dopo aver vinto il campionato. La Juve non faceva un percorso importante da tanto tempo. E siamo usciti ai quarti. Il secondo anno siamo usciti nel gruppo ma siamo arrivati avanti in Europa League. Poi l'ho giocata al Chelsea, quando l'anno prima la squadra era arrivata decima. Capisco che ci sono tante aspettative, la gente pensa che dove tocco poi vinco, ma non è così. In Champions hai bisogno di lavorare, di creare una tua squadra. Ho lavorato sempre con creature appena nate, mentre altri si sono trovati situazioni già costruite".

