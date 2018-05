Conte, l'addio al Chelsea e un possibile anno alla Ancelotti

Antonio Conte è ai titoli di coda con il Chelsea ma il sequel per l'allenatore italiano è ancora tutto da scrivere. Tanti bivi, strade, ma nessuno in discesa. Anzi. Perché il Paris Saint-Germain pare destinato a prendere Thomas Tuchel, ex Borussia Dortmund. L'Arsenal lo segue ma ha nel mirino più Massimiliano Allegri e Zeljko Buvac, ex vice di Jurgen Klopp, e poi Carlo Ancelotti che il tecnico dei Blues. Il Real Madrid vuole andare avanti con Zinedine Zidane e il matrimonio con il Napoli, che pure Aurelio De Laurentiis sta valutando, è complicatissimo per questioni d'ingaggio e di progetto. Sicché la strada dell'anno alla Ancelotti, ovvero sabbatico, in attesa e da spettatore aspettando l'occasione migliore e il progetto cucito ad hoc, sembra possibile. Potenzialmente, quella più probabile. A meno che Conte non decida di emigrare nei vari Zenit, Shakhtar o altrove, ma non sembra a oggi la priorità dell'ex commissario tecnico dell'Italia. Che in azzurro non tornerà, visto che lì ci sarà Roberto Mancini.