Conte: "L'Inter è stata chiara, Icardi e Nainggolan fuori dal progetto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"La situazione su Icardi è piuttosto chiara. Il club è stato molto trasparente nel dire che è fuori dal progetto dell'Inter e questa è la realtà in questo momento". Così l'allenatore dell'Inter Antonio Conte, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Manchester United valida per l'International Champions Cup. "Contro i red devils - ha detto - giocherò senza attaccanti. Nainggolan? Anche lui è fuori dal progetto"