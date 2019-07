Conte, l'Inter e un mercato in uscita che rallenta i tempi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il progetto Conte è chiaro: una croce sul passato e avanti tutta. Peccato però - sottolinea Tuttosport - che non sia così semplice voltare pagina, soprattutto perché elementi come Nainggolan, Icardi e Perisic non hanno avuto finora grande mercato e senza le loro uscite sarà difficile per l'Inter poter investire ancora molto per trovare i loro sostituti, soprattutto dopo aver già speso più di 80 milioni (impegnandone altri 50 per l’estate 2020 per i riscatti di Sensi e Barella).

La difficoltà del mercato in uscita - Probabilmente - si legge - sia Conte che il club pensavano fosse più semplice liberarsi di alcuni giocatori, ma così non è stato, viste le poche novità finora arrivate anche sui fronti minori (Miranda, Dalbert, BorjaValero e Joao Mario). Conte oggi si trova senza attaccanti e nel pieno di una tournée in Asia importante a livello d’immagine, ma poco redditizia per il lavoro sul campo, fra temperature complicate e amichevoli ravvicinate. In questi tre giorni a Nanchino parlerà molto con la dirigenza e si capirà che tipo di agosto attenderà il mercato dell’Inter.