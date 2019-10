Conte: "La Juve ogni anno aggiunge qualcosa, le altre fanno il contrario"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Juventus, Antonio Conte ha commentato così l'impatto di Maurizio Sarri sul mondo bianconero: "Penso che la Juventus abbia una propria idea, ha vinto cinque partite e ne ha pareggiata una, in Champions una vittoria e un pari. Ha una sua fisionomia, ha abitudine, ha giocatori che sanno solo vincere, ha tutto. Parliamo di una squadra fatta che ogni anno aggiunge e non sostituisce. Ogni anno è andata sempre più su, gli altri fanno invece il percorso inverso. Si è creato un gap, noi abbiamo iniziato un percorso per ridurlo", le dichiarazioni del tecnico nerazzurro.