© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Conte, intercettato all'uscita dal ristorante in cui è avvenuto il primo pranzo da tecnico dell'Inter, con Marotta e Zhang jr, ha parlato così ai microfoni di Sportmediaset: "La prima giornata è bella, soleggiata... La nuova Inter? Non sarà pazza, ma regolare e forte. Partiamo da Madrid, dove ci sono dei bei ricordi ma è importante che ci si prepari a non vivere di ricordi, a rinfrescare, a tornare ai fasti di un tempo".