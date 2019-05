© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Su quale panchina siederà Antonio Conte?". Ha raccolto più di 6600 voti in una settimana l'ultimo sondaggio di TMW in merito al futuro dell'ex ct. Argomento caldissimo di questi tempi, perché nel valzer degli allenatori che prenderà il via appena conclusa la Serie A il nome di Conte è spendibile per tutte le big. Chi ha vinto? Ecco i risultati.

Voti totali 6609

Milan 17,55 %

Inter 25,39 %

Roma 30,19 %

PSG 11,32 %

Juventus 15,55 %

Ha vinto la Roma, ma il suo futuro sarà altrove - Sondaggio molto equilibrato, ma le preferenze maggiori sono andate alla Roma. Una ipotesi che Conte ha ufficialmente scartato quest'oggi, nel corso di una intervista: "Oggi le condizioni per allenare la Roma non ci sono", ha detto.