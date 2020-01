Conte: "Lavoriamo per essere credibili. Anti-Juve? Inter, Lazio e Dea"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha analizzato così ai microfoni di Inter Tv l'1-1 ottenuto ieri sera contro l'Atalanta: "Ho avuto delle risposte molto positive. Dobbiamo riconoscere che abbiamo affrontato una grande squadra, che ha iniziato un percorso con Gasperini quattro anni fa: ogni anno hanno aggiunto giocatori forti fisicamente. Oggi l'Atalanta è da considerarsi una grande squadra, che può dare fastidio a tutti. E noi dobbiamo considerarci molto soddisfatti: avevamo Skriniar, Barella, Vecino e D'Ambrosio indisponibili, ma nonostante ciò abbiamo retto botta. Onore e merito ai ragazzi: la strada tracciata è questa, dobbiamo continuare cercando di avere l'Atalanta come riferimento per quel che concerne la voglia di aggredire l'avversario. Nel finale eravamo un po' a corto di energie: stavamo vincendo, è subentrato il fatto di difendere il risultato. Ma sono molto contento: temevo questa partita, avevo grande rispetto per un avversario che si trova nel miglior momento della stagione".

Qual è il progetto dell'Inter?

"L'Atalanta negli anni ha inserito gente forte, che fa dell'intensità e della tecnica le proprie armi migliori. Noi stiamo lavorando da cinque mesi e mezzo soltanto: alcune situazioni sono cambiate, non dimentichiamo che stiamo cercando di ricostruire e di essere credibili quest'anno, per cercare di stare lì, di combattere, di far sì che il campionato non finisca a dicembre. Questo è l'obiettivo dell'Inter, della Lazio e dell'Atalanta. Da qui ai prossimi anni, i bergamaschi daranno fastidio a tutti".