Conte: "Le scuole restano chiuse. Ripresa attività? Vedremo in settimana"

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha risposto a margine della conferenza per annunciare un nuovo DPCM ad alcune domande poste dai giornalisti collegati dalle proprie abitazioni.

Sui coronabond e le parole di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che li ha definiti uno slogan: "Ci sono 14 giorni per elaborare delle proposte. Il dibattito è in corso e va benissimo che ci sia. Ma qui c’è un appuntamento con la storia. L’Europa deve dimostrare di essere all’altezza della storia e di un’emergenza così incredibile. Il problema riguarda tutti gli stati membri. L’Italia è consapevole dello sforzo comune che la storia ci sta chiamando ad effettuare. Mi batterò fino all’ultima goccia di sudore per ottenere una risposta europea, forte e coesa".

Sul piano di ripresa delle attività: "Ci metteremo al lavoro a inizio settimana, insieme al comitato tecnico-scientifico che sta valutando i dati anche in questa prospettiva. Le attività didattiche saranno sospese oltre il 3 aprile, perché non c'è prospettiva di tornare alla normalità. Per le attività produttive non essenziali è ancora troppo presto stabilire quando riprenderanno. Questa misura è stata adottata con il massimo senso di responsabilità. Il nostro obiettivo primario è la salute dei cittadini. e riteniamo che la misura sia conveniente dal punto di vista economico, perché riteniamo che possa determinare una fuori uscita dall'emergenza in breve tempo".