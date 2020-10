Conte liquida il botta a risposta: Eriksen gioca il giusto. Ma quanto sta giocando l'ex Spurs?

vedi letture

Antonio Conte liquida il botta e risposta avviato da Christian Eriksen. Dopo la buona prestazione con la Danimarca, infatti, il fantasista aveva lamentato il poco spazio ottenuto in maglia nerazzurra: “Almeno qui mi fanno giocare”. Il tecnico chiosa senza polemica: “Per me sta giocando il giusto, sono contento e penso che anche lui sia felice”. Sarà.

Ma quanto ha giocato Eriksen? In questo avvio di stagione, appena una gara da titolare (non giocata per intero) e una da subentrante sulle tre giornate disputate, per un totale di 73 minuti in campo sui 270 disponibili. Numeri, per ora, in linea con la sua intera esperienza italiana: nella Serie A 19/20, l’ex Tottenham, arrivato a gennaio, ha disputato da titolare otto gare sulle 17 a disposizione. È sempre entrato a gara in corsa nelle altre nove, ma in totale ha giocato 700 minuti di campionato, meno della metà dei 1.530 complessivamente disputati dalla squadra meneghina. Spazio ancora inferiore in Europa League, dove Eriksen ha giocato appena due gare da titolare sulle sei dell’Inter, subentrando nelle altre quattro. Mentre in Coppa Italia ha giocato dal primo minuto una gara su tre, entrando nelle restanti due. La fotografia? Se sta giocando il giusto, Eriksen, pagato poco meno di 30 milioni di euro nove mesi fa, non è un titolare dell’Inter ma una valida alternativa. Minuti alla mano, per una partita su tre.