© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella sua analisi sul momento felice dell'Inter, l'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea prima di tutto come il fattore Conte abbia stravolto l’Inter facendola tornare a essere la squadra vincente dell’anno del triplete e delle stagioni con Mancini in panchina. E non solo. Sotto il profilo delle vittorie nelle prime 14 giornate, il tecnico di Lecce ha già fatto meglio di Mancini e Mourinho, visto che nella storia nerazzurra nessuno, neppure Olivieri nel 1950-51, era mai arrivato a quota 12.

Lo specialista - Conte, dunque, è da record, ma lui a certi numeri è abituato perché li ha sempre ottenuti in carriera. Quando c’è da ricostruire, anche in presenza di macerie fumanti - si legge - è l’uomo giusto. Non ha bisogno di troppo tempo, con lui si vince subito. Se sono accorte la Juventus e il Chelsea. Ora se lo gode l’Inter.