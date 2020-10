Conte: "Lockdown a Natale? Non faccio previsioni. Possibili misure restrittive per le Regioni"

“Un lockdown a Natale? Non faccio previsioni”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, da Capri, fa il punto sull’andamento dell’emergenza legata al contagio da Coronavirus: “La curva sta progressivamente, per quanto lentamente, crescendo. Non faccio previsioni in vista di Natale, faccio previsioni sulle misure più idonee per prevenire il lockdown, ma molto dipenderà dal comportamento della popolazione. Bisogna collaborare con le Regioni: abbiamo previsto la possibilità di introdurre misure restrittive, mentre per allentare quelle attuali servirebbe l’intesa col ministro della Salute”.