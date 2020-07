Conte: "Lukaku può migliorare, come tutta l'Inter. Dobbiamo avere la voglia di crescere sempre"

"Romelu è un calciatore che ha margini di miglioramento: in alcune situazioni di gioco può e deve migliorare". Per l'ultima partita della stagione allo Stadio San Siro, l'Inter si prepara ad accogliere il Napoli di Gennaro Gattuso che ha eliminato i nerazzurri in semifinale di Coppa Italia. Il tecnico interista, Antonio Conte, ha presentato la sfida ai microfoni di Inter TV soffermandosi anche sull'attaccante reduce dall'ultima doppietta in campionato: "Stiamo parlando, come ho detto dopo il match, di un calciatore atipico, perché nonostante la sua stazza, la sua forza, la sua altezza e il suo essere un riferimento in avanti, è anche un giocatore veloce, che con campo da percorrere ha la capacità atletica per realizzare questo tipo di gol. Sta sempre a lui, a ogni calciatore, la voglia di migliorare. Lui ha dei margini di miglioramento, ma è importante che ognuno di noi abbia quella voglia e quella fame di alzare il proprio livello e di crescere sempre di più".

