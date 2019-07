© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Non sono mai stato vicino alla Juventus, non ho mai ricevuto una telefonata. È sempre stata l’Inter a mostrarmi grande interesse e grande affetto. Sento quindi una grande responsabilità per creare qualcosa di importante". Così Antonio Conte, allenatore dell'Inter, sul suo possibile ritorno alla guida dei bianconeri questa estate alla vigilia della sfida contro la Juventus valida per l'International Champions Cup. "La mia esperienza inglese mi ha arricchito professionalmente ma ora - prosegue - sono contento di essere tornato in Italia ed essere a capo di una squadra tra le più importanti".