© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, parla del suo impatto nell'ambiente in conferenza stampa. "L'entusiasmo è giusto che ci sia, perché si sta creando qualcosa di importante. Mi fa piacere esser stato accolto così dai tifosi: io sono questo, nel bene e nel male, ci metto tutto me stesso, mi impersonifico nel nuovo club ed entro totalmente nella società e nella sua storia. Cerco di trasferire questo anche ai calciatori. "Ci aspettano partite molto impegnative. Esordiremo in Champions, andremo a Marassi dove sarà complicato. Dobbiamo fare il nostro meglio e pensare gara dopo gara. La partita della vita è domani contro l'Udinese contro cui vogliamo fare una buona prestazione. L'entusiasmo attorno all'ambiente è giusto che ci sia, ma va dosato".