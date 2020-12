Conte non si nasconde: "Scudetto? L'Inter per la sua storia deve provarci ogni anno"

Dopo la vittoria di oggi, la settima consecutiva in questo campionato, l’Inter punta ancora con più decisione lo scudetto? In conferenza stampa, Antonio Conte risponde così: "Penso che per la sua storia l'Inter dovrebbe partire di base ogni anno per cercare di vincere dei titoli. Poi magari ci sono periodi in cui sei al top e vinci e altri in cui vedi più buio. Ma squadre come Inter, Milan e Juventus partono a prescindere per provare ad essere competitive e cercare di vincere. Ma quest'anno ci sono squadre importanti come ad esempio il Napoli, o Roma, Lazio e Atalanta. Ci sono sette squadre che possono darsi fastidio. Ma l'Inter a prescindere deve provare ad essere competitiva".

Qui tutte le parole di Conte.