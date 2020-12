"Conte? Ora lo scudetto deve diventare una missione". Rivedi Del Piero sul flop dell'Inter

Tra i vari commenti al flop dell'Inter in Europa, c'è a che quello di Alex Del Piero, dagli studi di Sky Sport: "Oggi c’è solo una strada per l’Inter per risollevarsi da questa situazione: cambiare marcia in campionato e farlo diventare una missione. Neanche la Coppa Italia potrebbe bastare, per il semplice fatto che hanno fatto una stagione straordinaria l’anno scorso con la finale e il secondo posto di un punto, quindi oggi se devi puntare a migliorarti devi vincere una di queste due competizioni". Rivedi il video con le parole di Del Piero: