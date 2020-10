Conte: "Patrimoniale? Noi non introduciamo nuove tasse, è già un grande risultato"

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato in conferenza stampa fugando ogni dubbio su una possibile patrimoniale."Noi non introduciamo nuove tasse, lo abbiamo detto. Stiamo facendo uno sforzo incredibile come sistema paese, già questo è un grande risultato. Quando è venuta fuori la pandemia si dava quasi per scontato si introducesse una nuova tassazione. Bene o male... È chiaro che ci siano fasce meno protette, noi vogliamo una pace sociale, che tutti - in un circuito di solidarietà e ridistributiva - chi sta avendo meno contribuisca meno".