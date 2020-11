Conte: "Per gli ottavi di Champions serve un'impresa. Scudetto? Ultima stagione anomala..."

Ultima nel gruppo B con due punti conquistati nelle prime tre giornate, l'Inter sarà chiamata a una grande sprint nelle ultime tre partite se in Champions League vorrà superare il girone con Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Mönchengladbach. Lo sa bene Antonio Conte, allenatore nerazzurro che nel corso del botta e risposta con la 'Gazzetta dello Sport' ha apertamente parlato di impresa: "Serve una impresa. Ma abbiamo dimostrato nelle tre partite giocate, nonostante i risultati non ci abbiano sorriso, di poterci stare. E faremo di tutto per restarci", ha detto.

Conte s'è poi soffermato anche sullo Scudetto e ha parlato di una Serie A che nell'ultima stagione s'è livellata verso l'alto: "I tifosi hanno il diritto di sognare, ma dobbiamo essere consapevoli che quella scorsa è stata una stagione anomala in cui abbiamo fatto qualcosa di incredibile anche grazie a defaillance altrui - ha detto -. Siamo finiti a -1 anche perché la Juve, dopo aver vinto il titolo, nelle ultime partite ha un po’ mollato. Io paradossalmente sono più fiero di essere arrivato così davanti al Napoli, che partiva per vincere lo scudetto. Della Juve non ricordo solo il -1 finale, ma anche la partita che hanno giocato e vinto contro di noi pre lockdown. In cui loro hanno mostrato di avere ancora intatta cattiveria e fame di successo. Noi stiamo lavorando per non essere da meno".