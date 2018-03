Conte, per il futuro 'everything is possible'

"Antonio, Antonio, Antonio....". Chissà se il coro minimal a livello di creatività dedicato dai tifosi del Chelsea ad Antonio Conte risuonerà a Stamford Bridge anche nella prossima stagione. Difficile prevederlo adesso, soprattutto conoscendo il diretto interessato, da sempre focalizzato al centodieci per cento sul presente e costantemente teso verso il completamento del proprio lavoro come fine più alto.

Tuttavia, nemmeno un duro e puro come il manager salentino ha potuto rimanere estraneo allo spinoso argomento relativo al futuro, diventato scomoda attualità già dieci mesi fa: all'epoca, il corteggiamento economico dell'Inter targata Suning lo fece vacillare più di una volta, salvo poi rinsaldare – almeno a livello formale – il rapporto con i Blues. Dopo un tira e molla anche estenuante, il 18 luglio King Antonio firmò nero su bianco un nuovo contratto sempre a scadenza 2019, ma migliorato dal punto di vista economico (11 milioni di sterline annui) e con l'inserimento di una clausola molto elevata in caso di esonero. Un atto dovuto per l'ex re 'povero' d'Inghilterra in mezzo ai paperoni Guardiola e Mourinho, ma anche una prigione d'oro attraverso la quale invidiare gli investimenti faraonici della facoltosa Manchester. Non che a Londra la borsa sia rimasta chiusa, anzi, ma i duecento e rotti milioni spesi in estate sono serviti soprattuto a far massa per una squadra che l'anno prima era ridotta all'osso numericamente non avendo alcun impegno europeo da onorare.

Al contrario della corrente annata, almeno fino a quando il 14 marzo sono comparsi i titoli di coda firmati Lionel Messi che hanno messo la parola fine ad una campagna europea tutt'altro che esaltante, visto il secondo posto nel girone dietro alla meno quotata Roma.

Il doppio impegno, oltre alle coppe e coppette nazionali, si è rivelato da subito insostenibile per Hazard e compagni, che finora - come profetizzato dallo stesso Conte prima dei nastri di partenza – sono rimasti faticosamente abbarbicati al quinto posto, con la promessa di 'vendere cara la pelle' fino all'ultima giornata a delle contendenti comunque ultracompetitive da qualsiasi punto le si guardi.

Detto dell'imprendibile City, a otto turni dal 'the end' del torneo, il quarto posto che regala un posto alla prossima Champions League, nonché obiettivo minimo, dista cinque punti ed è occupato dal Tottenham, curiosamente prossimo avversario a Pasqua. Nel giorno meglio indicato per una resurrezione, Antonio vuole mandare in onda lo stesso finale thrilling vissuto ad agosto sotto l'arco di Wembley quando – sull'orlo di una crisi di risultati aperta dal ko in Community Shield e dall'esordio choc contro il Burnley – la sua squadra riuscì a rinascere dalle proprie ceneri scongiurando un pareggio inutile grazie al gol firmato Alonso che mandò ko Mauricio Pochettino.

Insomma, nel giro di due mesi si scriverà il futuro sportivo del Chelsea e, quindi, di Conte: dal prossimo week-end parte l'operazione aggancio della top 4 e quella che culla il sogno FA Cup, svanito sul più bello al primo tentativo. C'è lo scoglio Southampton da superare il prossimo 22 aprile, poi – eventualmente – la sfida infinita con Spurs o Special One che da quando incrociano le spade oltremanica determinano il senso di una stagione.

Solo dopo quella data si potranno tirare le somme sul destino del campione d'Inghilterra uscente, non senza ignorare che nei giorni a venire la creazione e la distruzione in tempi variabili di voci e rumors sarà pratica diffusa sui tabloid e non solo. Intanto, al 26 marzo 2018, non si può escludere davvero nessuna opzione: "Everything is possible" aveva detto il tecnico italiano il 12 gennaio scorso stuzzicato sulle speculazioni che continuano a circolare sul suo conto. D'altronde Conte è un uomo che ha vissuto più volte al Chelsea, 'licenziato' dai bookmaker già il 24 settembre 2016, dopo il 3-0 incassato contro l'Arsenal che a posteriori fu la partita della svolta che aprì la strada alla cavalcata trionfale verso il titolo.

Il traguardo straordinario che lo ha costretto a prestare giuramento di fedeltà per un'ulteriore stagione verso la sua gente più che al padre padrone della azienda, Roman Abramovich. Al magnate russo, Antonio dimostrerà lealtà solo dietro la promessa di garanzie minime di impegno in sede di calciomercato. Senza una 'caparra morale', come già accaduto alla Juve con Agnelli, sbatterà la porta dietro di sé per andare a mangiare, finalmente, in un ristorante da cento euro con il portafogli gonfio di soldi. Magari al Paris Saint-Germain del già silurato Emery, magari entrando in competizione con Max Allegri, suo successore di successo in bianconero. Difficile l'ipotesi Nazionale-bis, Conte è un affamato del campo insofferente ai periodi lunghi nei quali si osservano i giocatori per selezionarli e non per allenarli. Complesso, allo stato attuale, anche un ritorno in Serie A: le panchine di Inter e Milan, le uniche davvero appetibili per un tecnico di rango come lui, sono occupate da Spalletti e Gattuso, due personaggi dal peso specifico importante in società e nell'ambiente; un ritorno al futuro torinese, infine, è quanto di più lontano dalla realtà si possa immaginare oggi. Persino dal signore per il quale "tutto è possibile".