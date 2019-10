Conte può schierare la NazionalInter con sei italiani dal 1'. Una rarità

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

NazionalInter, più che Internazionale. Domani, contro il Parma, Antonio Conte sta pensando di schierare la sua Inter con sei italiani in campo dal primo minuto. Una cosa rara in casa nerazzurra, se si pensa che negli ultimi 25 anni è avvenuto una sola volta, peraltro con l'ausilio di un naturalizzato come Eder. Nella gara del 28 maggio 2017, infatti, il tecnico Stefano Vecchi schierò D’Ambrosio, Andreolli, Santon, Gagliardini, Candreva e appunto Eder, italiano grazie al bisnonno.

Il risultato, dunque, potrebbe essere replicato domani, con questi sei: gli stessi Candreva e Gagliardini, poi Bastoni, Barella, Biraghi e uno tra Esposito e Politano in attacco. Un dato statistico - sottolinea l'edizione on line de La Gazzetta dello Sport - ma non solo. L’Inter ha infatti preso questo indirizzo e nel prossimo futuro c’è la voglia di aumentare sempre di più il numeri di giocatori locali.