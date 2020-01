© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Antonio Conte, tecnico nerazzurro, ha commentato ai microfoni di InterTV il 2-1 ottenuto contro la Fiorentina in Coppa Italia: "Il cambio di modulo è stato dettato dagli infortuni: abbiamo avuto dei problemi in mezzo al campo. Sensi ha avuto un piccolo fastidio al polpaccio, Borja Valero alla coscia. Ieri abbiamo dovuto provare un sistema di gioco nuovo, cercare una situazione alternativa che poi ha coinvolto i tre attaccanti. Non si poteva pensare che tutto andasse bene, ma sono contento per la voglia e l'impegno che i ragazzi hanno messo. Ci sono degli aspetti positivi, abbiamo passato il turno con merito. Ora giocheremo contro il Napoli, che è un'ottima squadra", riporta fcinternews..

Come giudica la prova di Eriksen?

"Una prova positiva, si è allenato solamente ieri con noi.Oggi ho dovuto catapultarlo in campo: di solito non faccio mai questo tipo di cose, perché ogni calciatore ha bisogno di tempo per ambientarsi, ma oggi c'è stata una necessità. So che lui è un giocatore intelligente e sa mettersi nella giusta posizione. Dobbiamo lavorarci da qui a domenica. Già lo conoscevo, visto che l'ho affrontato diverse volte in Inghilterra: dà grande esperienza e personalità, alza il livello del nostro centrocampo".