Conte: "Qualsiasi misura restrittiva ha un impatto. Decreto Ristori molto corposo"

Giuseppe Conte ha parlato in conferenza stampa dopo il Decreto Ristori. "Noi stiamo lavorando per scongiurare ed evitare un lockdown generalizzato. Noi vogliamo evitare di ritrovarci di fronte a questa prospettiva, per farlo dobbiamo operare adesso, come abbiamo fatto, senza indugio, delle scelte dolorose. Non c'è una misura restrittiva che ci permetta di riprendere la curva dei contagi che non abbia un impatto. Qualsiasi misura restrittiva ha un impatto, abbiamo cercato di limitare al massimo con tutta una serie di raccomandazioni di cautela, nella consapevolezza di un impatto negativo ecco il Decreto Ristori. è molto corposo. Può essere criticato ma denota la responsabilità del governo per gente che soffre".