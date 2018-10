Conte-Real Madrid, il rischio è fare come Benitez. E Milan saltato per FFP

© foto di Imago/Image Sport

Antonio Conte è nella shortlist del Real Madrid per sostituire Julien Lopetegui. L'allenamento, in un clima surreale, dovrebbe essere l'ultimo per l'ex commissario tecnico della Spagna. Negli ultimi minuti, però, c'è un aumento delle quotazioni di Santiago Solari, in una mossa che ricorda tanto quella di Zidane, nel gennaio del 2006, quando sostituì Benitez dopo un 2-2 a Valencia. Il resto è storia recente, con le tre Champions consecutive nei tre anni da allenatore del mago francese, le dimissioni post addio di Ronaldo e la scelta, appunto, di Lopetegui.

UN TRIENNALE PER PROTEGGERSI - Il problema è che al Real Madrid il tempo è prezioso, Conte ha un contratto blindato fino a giugno - dove guadagna circa un milione mensile - e vorrebbe chiedere un triennale per evitare di avere un mirino puntato sul petto. Come per José Mourinho, che ha avuto 36 mesi di tempo, Conte crede di meritarsi un'opportunità lunga, soprattutto se dovesse arrivare uno tsunami a giugno. Lopetegui è stato sommerso dopo poco più di novanta giorni, l'ex Juventus vuole evitare di annegare.

MILAN SALTATO PER IL FAIR PLAY - Nei mesi scorso il Milan ha trovato un accordo per Antonio Conte, tanto che la radice delle insofferenze rossonere arriva dal contratto triennale siglato da Gattuso con la vecchia dirigenza. In ogni caso Elliott era disposto a pagare la differenza contrattuale che c'era tra Conte e il Chelsea per poi offrirgli le chiavi del progetto. Il Fair Play - e avere Gattuso per altri anni sotto contratto - ha bloccato la situazione, almeno in attesa delle sanzioni UEFA. Le motivazioni del Tas sono arrivate una settimana fa, ora la possibilità è che qualcosa si muova, a incastro. Conte per il Milan rimane un'opzione. Certo, se non dovesse andare al Real Madrid a brevissimo giro di posta.