Conte sceglie Esposito: Inter, per ora Alexis Sanchez è una delusione

È una considerazione che forse non rende giustizia alle qualità di Sebastiano Esposito. Classe ’99, il giovanissimo attaccante si è già ritagliato un posto al sole nell’Inter di questa stagione, tanto che il mancato arrivo di un centravanti, pur inseguito a lungo, non è stato vissuto come un dramma dalla società e da Antonio Conte, proprio per la fiducia nel prodotto del proprio settore giovanile. Che il 2002 di Castellammare di Stabia sia stato preferito ad Alexis Sanchez, però, conferma i dubbi sull’arrivo del cileno.

È una bocciatura? Magari no, di sicuro s’è vista poca maravilla da parte del Niño cileno, che peraltro proprio con la maglia dell’Udinese si è consacrato e, all’epoca, guadagnato la chiamata del Barcellona. Fin qui, la stagione del sudamericano è stata di sicuro una grande delusione: pesa l’infortunio, certo, ma in totale i minuti rimediati in campionato sono stati appena 79. Le attese, inutile dirlo, erano ben altre. Sanchez si è rivisto in Coppa Italia contro la Fiorentina, senza lasciare un segno tangibile sulla partita. Contro l’Udinese, vista l’assenza di Lautaro per squalifica, era lecito immaginarsi una nuova occasione: niente da fare, gioca Esposito.