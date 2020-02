© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima così così per Christian Eriksen, oggi all’esordio in A con la maglia dell’Inter. Nell’intervista a Sky del post partita, Antonio Conte, dopo il 2-0 all’Udinese, si dice soddisfatto della prova del danese e scherza con Beppe Bergomi, che gli domanda se può spiegare cosa avesse chiesto all’ex Tottenham a livello tattico: “Ma guarda, io preferirei non spiegare niente. Sono situazioni tattiche, voi siete bravi a vedere tante cose. Aveva delle situazioni da seguire, sicuramente può migliorare molto: riuscirà a fare meglio le due fasi, a capire meglio il posizionamento che chiediamo ai nostri centrocampisti in fase di possesso”.

