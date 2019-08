Conte: "Se Esposito continua così potrà essere importante per l'Inter"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa post- Tottenham, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha risposto anche a una domanda su Sebastiano Esposito, giovane attaccante nerazzurro che si è messo in luce in questa pre-season: "Per quanto riguarda Esposito parliamo di un ragazzo molto giovane che l'anno scorso non era neanche in Primavera. Ha grande prospettiva, ha 17 anni e sta crescendo. Gli fa bene allenarsi con i grandi, è un ragazzo che se mantiene i piedi per terra, così come Pirola e Agoumé, ha grandi prospettive. Sta a noi farli crescere nel modo giusto, tenerli con noi e farli giocare con la Primavera. Esposito se mantiene l'umiltà e la stessa voglia di lavorare che sta mostrando potrà essere in futuro importante per l'Inter", riporta Fcinternews.it.