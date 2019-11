Conte: "Sensi dal Sassuolo, Barella dal Cagliari: nessuno ha mai vinto"

Fonte: Sportmediaset

© foto di www.imagephotoagency.it

"A parte Godin nessuno ha vinto niente. A chi dobbiamo chiedere qualcosa in più? A Nicolò Barella che arriva dal Cagliari? A Sensi, acquistato dal Sassuolo? Ai calciatori devo dire solo grazie, stanno dando l'anima. Dobbiamo continuare a lavorare, le vittorie in campionato non devono far dimenticare i problemi, i grandi problemi che abbiamo". Sarebbero queste, in particolare, le dichiarazioni di Antonio Conte che hanno fatto più discutere nel post-partita di Dortmund (2-3). Un attacco diretto alle scelte di mercato fatte in estate dalla dirigenza dell'Inter, rea secondo l'allenatore di non aver portato a Milano abbastanza calciatori con un curriculum europeo tale da fare la differenza anche nelle grandi notti di Champions League.