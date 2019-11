Conte sfida Mazzarri: "I rapporti sono ottimi, ma in campo conta vincere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Torino-Inter sarà anche la sfida tra Walter Mazzarri e Antonio Conte: due allenatori molto diversi , ma accomunati da alcune cose. Il 3-5-2 come modulo di riferimento, ma anche l'esperienza in Premier League. In conferenza stampa, il tecnico nerazzurro ha parlato così del collega: "Con Walter i rapporti sono ottimi. Ci siamo affrontati in Inghilterra, abbiamo anche avuto modo di parlare delle nostre esperienze. È inevitabile che però sul campo siamo avversari. Ognuno di noi proverà a vincere. C'è stima e rispetto per lui e la sua carriera: so quanto dedica al calcio e questo mi basta per apprezzarlo"