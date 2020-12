Conte: "Situazione non al top quando ho preso l'Inter. Io sto zitto e ci metto sempre la faccia"

"Ritiene il suo percorso troppo più avanti rispetto al club che sta guidando al momento?" A mister Antonio Conte, nella conferenza stampa tenutasi oggi pomeriggio alla vigilia della gara col Cagliari, è stato chiesto di realizzare anche una sorta di bilancio sulla sua avventura in nerazzurro. Questa la sua risposta: "Quando ho preso l'Inter la situazione non era top, ma lo sapevo e mi era stato detto. Da parte mia c'è stata grande voglia di mettermi in gioco e riportare questo club dove merita. Ho determinazione e speranza, sapendo che oggi ci sono delle difficoltà che prime non c'erano. Il Covid ha portato difficoltà importanti ma se vuole ne parli il club, io sto zitto e ci metto sempre la faccia".